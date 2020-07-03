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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
03 июля 2020, 10:46 10

Волынская область усиливает карантинные мероприятия

03 июля 2020, 10:46 10
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Область занимает четвертое место в Украине по темпам распространения COVID-19
Область занимает четвертое место в Украине по темпам распространения COVID-19
Фото: flickr
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Согласно решению региональной комиссии ТЭБ и ЧС, с 3 июля Волынская область усиливает карантинные мероприятия в районах массового отдыха, в частности у водоемов.

Об этом сообщает пресс-служба Волынской ОГА, передает RegioNews.

Усилить контроль и карантинные мероприятия на территории области решили по представлению главного государственного санитарного врача области Наталии Янко.

По ее словам, уровень заболеваемости COVID-19 в Волынской области стабильно высокий, регион занимает четвертое место в Украине по распространению коронавируса.

3 июля 2020 года в области произойдет усиление карантина в районах с местами массового отдыха людей, в частности у водоемов", - говорится в сообщении.

В Шацком районе с 3 июля запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении.

Также комиссия поручила контролирующим органам проводить на территории области проверки баз отдыха, площадок для кемпинга, хостелов, санаториев, пансионатов, летних оздоровительных лагерей и тому подобное.

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Напомним, в Украине по состоянию на утро 3 июля было зафиксировано 889 новых случаев коронавирусной болезни.

Волынская область карантин коронавирус ОГА заболевание
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