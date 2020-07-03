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03 июля 2020, 11:24 2

В Харьковской области каждый район будет индивидуально усиливать карантин

03 июля 2020, 11:24 2
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Комиссии по ТЭБ и ЧС должны сами решить, стоит ли усиливать карантин на местах с учетом эпидситуации
Комиссии по ТЭБ и ЧС должны сами решить, стоит ли усиливать карантин на местах с учетом эпидситуации
Фото: из открытых источников
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Во время заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям голова Харьковской ОГА Алексей Кучер отметил, что все районы области не должны одинаково усиливать карантинные мероприятия.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественное.

Региональная комиссия приняла решение, по которому городские и районные комиссии должны сами решать, усиливать им карантин с учетом эпидемической ситуации в общинах.

Мы предоставляем возможность руководству каждой административно-территориальной единице провести комиссию и определиться, учитывая данные, которые будут предоставлены исполняющим обязанности санитарного врача по всем четырем критериям", — пояснил голова Харьковской ОГА

По его словам, протокол комиссии направят в районы и города уже сегодня, на его основании комиссии должны принять решение.

Напомним, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что карантинные мероприятия в области могут быть усилены.

карантин ОГА Харьковская область комиссия Алексей Кучер
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