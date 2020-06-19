Ермака и Ляшко оштрафовали за нарушение карантина

Кофе в Хмельницком "сошло с рук" только президенту Владимиру Зеленскому

Кофе в Хмельницком "сошло с рук" только президенту Владимиру Зеленскому

Хмельницкий горрайонный суд наложил штраф на должностных лиц, среди которых руководитель Офиса президента Андрей Ермак и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, за нарушение карантина в кафе Хмельницкого.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Хмельницкого горрайонного суда.

Судьи Хмельницкого горрайонного суда на отдельных заседаниях, рассмотрели дела о привлечении к административной ответственности руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета, мэра Хмельницкого Александра Симчишина и частного предпринимателя Андрей Мельниченко.

Ни один из правонарушителей на заседание не явился. Каждого из них (кроме Президента) суд признал виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложил на них административное взыскание в виде штрафа в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 тысяч гривен. Взыскано также 420 гривен 40 копеек судебного сбора в пользу государства”, — говорится в сообщении.

Напомним, суд не смог оштрафовать Зеленского за кофе в Хмельницком, поскольку президент является неприкосновенным лицом.