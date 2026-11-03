00:20  03 ноября
Певица Елена Тополя нашла дома "прослушку"
08:44  03 ноября
На Ровенщине автобус с 60 пассажирами столкнулся с лошадьми: есть пострадавшие
12:17  03 ноября
Вышел из дома и пропал: на Львовщине пенсионера нашли в канаве
UA | RU
UA | RU
03 ноября 2026, 15:48

В Ровенской области столкнулись Infiniti и трактор: четверо травмированных

03 ноября 2026, 15:48
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Ровенской области
Читайте також
українською мовою

В Вараше на Ровенщине в результате столкновения автомобиля Infiniti с трактором Dongfeng пострадали четыре человека. От удара трактор опрокинулся, одного из травмированных пассажиров госпитализировали

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

ДТП произошло 2 ноября около 09:30 на улице Набережной.

По предварительным данным следствия, 45-летний водитель Infiniti, житель Вараша, включил указатель поворота налево и выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра.

В это время водитель трактора Dongfeng с впереди двигавшимся прицепом также включил левый указатель поворота, чтобы развернуться.

В результате транспортные средства столкнулись, а трактор опрокинулся.

Травмы получили четыре человека. У 70-летнего водителя трактора, жителя Старой Рафаловки, медики диагностировали сотрясение головного мозга. Его 31-летний пассажир из Вараша получил перелом бедренной кости со смещением – мужчину госпитализировали.

Водитель Infiniti получил открытую рану и травматический разрыв сухожилия руки. Его 22-летняя пассажирка, жительница села Млынок, получила сотрясение головного мозга.

Оба водителя были трезвыми. По факту ДТП следователь начал досудебное расследование.

Напомним, в Ровенской области водитель Audi вызвал ДТП с участием шести авто и скрылся. Однако полицейские разыскали его по месту жительства. На водителя составили три административных материала.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП Ровенская область трактор пострадавшие
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
На Днепропетровщине будут судить мужчину, который во время ссоры убил сожительницу
03 ноября 2026, 17:20
В Киевской области разоблачили схему с "билетами за границу" для мужчин
03 ноября 2026, 17:15
Таксист из Краматорска передавал оккупантам данные об ВСУ и результатах ударов: его осудили
03 ноября 2026, 16:59
В Киеве из-за повреждения энергетики перебои с водоснабжением и электротранспортом
03 ноября 2026, 16:40
Россияне ударили по жилой застройке Ясногорки: пятеро раненых, одна погибшая
03 ноября 2026, 16:20
Трое 16-летних девушек погибли в ДТП в Бродах: дело пьяного водителя передали в суд
03 ноября 2026, 15:59
Россия атаковала аграрное предприятие в Житомирской области: 4 человека пострадали
03 ноября 2026, 15:27
В Днепропетровской области военный продавал откуп от тюрьмы за СОЧ
03 ноября 2026, 14:55
Российский дрон попал в дом на Киевщине: погиб 14-летний ребенок
03 ноября 2026, 14:38
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Ягун
Юрий Бутусов
Все блоги »