В Ровенской области столкнулись Infiniti и трактор: четверо травмированных

Фото: полиция Ровенской области

В Вараше на Ровенщине в результате столкновения автомобиля Infiniti с трактором Dongfeng пострадали четыре человека. От удара трактор опрокинулся, одного из травмированных пассажиров госпитализировали

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

ДТП произошло 2 ноября около 09:30 на улице Набережной.

По предварительным данным следствия, 45-летний водитель Infiniti, житель Вараша, включил указатель поворота налево и выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра.

В это время водитель трактора Dongfeng с впереди двигавшимся прицепом также включил левый указатель поворота, чтобы развернуться.

В результате транспортные средства столкнулись, а трактор опрокинулся.

Травмы получили четыре человека. У 70-летнего водителя трактора, жителя Старой Рафаловки, медики диагностировали сотрясение головного мозга. Его 31-летний пассажир из Вараша получил перелом бедренной кости со смещением – мужчину госпитализировали.

Водитель Infiniti получил открытую рану и травматический разрыв сухожилия руки. Его 22-летняя пассажирка, жительница села Млынок, получила сотрясение головного мозга.

Оба водителя были трезвыми. По факту ДТП следователь начал досудебное расследование.

Напомним, в Ровенской области водитель Audi вызвал ДТП с участием шести авто и скрылся. Однако полицейские разыскали его по месту жительства. На водителя составили три административных материала.