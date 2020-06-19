Суд не смог оштрафовать Зеленского за кофе в Хмельницком

Суд рассмотрел админпротокол, который составила полиция на президента Зеленского

Суд рассмотрел админпротокол, который составила полиция на президента Зеленского

Фото: Офис президента

Хмельницкий городской районный суд наложил штраф в размере 17 тысяч гривен на голову Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета и мэра Хмельницкого Александра Симчишина из-за посещения кафе в Хмельницком 3 июня во время карантина.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания суда, передает RegioNews.

Такое решение огласил судья Андрей Мисинкевич.

Также суд обратился в Верховный суд с просьбой разъяснить, можно ли оштрафовать президента Зеленского, поскольку, согласно Конституции, он есть неприкосновенна лицом.

На судебное заседание не явился ни президент, ни его представитель. При этом повестку о вызове в суд Зеленскому вручили 17 июня.

Напомним, 3 июня Зеленский выпил кофе в ресторане в Хмельницком, сидя за одним столом с еще 5 лицами. Тогда глава государства заявил, что готов оплатить штраф, если что-то нарушил.

Зеленскому вменяют админправонарушение по ст. 44-3 Кодекса об административных правонарушениях. Ему грозит штраф от 2 до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 34 до 170 тысяч гривен.