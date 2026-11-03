199 ФЛПов и 22,6 млн грн: Гетманцев заявил о недоплате налогов ЦПК Шабунина

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Возглавляемый Виталием Шабуниным Центр противодействия коррупции недоплатил в государственный бюджет 22,6 млн грн налогов с начала полномасштабного вторжения России

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, передает RegioNews.

По его словам, для минимизации налоговых платежей с сентября 2022 года организация использовала счета 199 физических лиц-предпринимателей (ФЛП), работавших на упрощенной системе налогообложения.

Гетманцев также заявил, что лично Виталий Шабунин по такой схеме мог недоплатить 352,8 тыс. грн. налогов только в 2025 году.

"Не хотят ли патриоты вернуть минимизированные налоги армии, которые с начала полномасштабки составляют 22,6 млн грн?" – написал народный депутат.

Он отметил, что использование ФЛП для выплаты зарплат вместо официального трудоустройства является проблемой, с которой государство борется уже не первый год. В то же время Гетманцев подверг сомнению мотивы такого подхода со стороны антикоррупционной организации.

Отдельно нардеп обратился к международным донорам ЦПК по вопросу, как они оценивают возможное уклонение от уплаты налогов в Украине во время войны.

"Почему патриотизм завершается там, где начинается общая ставка налога? Как на такой вид уклонения от налогообложения в воюющей стране смотрят доноры?" – отметил Гетманцев.

Он также задал вопрос, можно ли считать уклонение от налогообложения ради личного обогащения разновидностью коррупции.

Напомним, ранее главе ЦПК Виталию Шабунину объявили о подозрении по статьям об уклонении от военной службы в условиях военного положения, а также мошенничество, совершенное в крупных размерах.

Впоследствии у активиста проводили обыски. Как сообщали СМИ, это происходило в двух местах: в воинской части в Чугуеве Харьковской области и в доме его семьи. По имеющейся информации, у него изъяли мобильный телефон.

В мае 2026 года Виталий Шабунин заявил, что завершил службу в Вооруженных силах Украины из-за проблем со зрением и планирует вернуться к работе в ЦПК.