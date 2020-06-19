13:20  19 июня
Президент назначил главой Винницкой ОГА Сергея Борзова
09:29  19 июня
Ляшко: около 6 тысяч украинских медиков инфицированы COVID-19
12:07  19 июня
Рада назначила Абрамовского министром защиты окружающей среды
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
19 июня 2020, 12:55 6

Ляшко несмотря на протесты назначил нового санитарного врача Житомирской области

19 июня 2020, 12:55 6
Читайте також українською мовою
Ранее его не впустили в помещение областного лабораторного центра
Ранее его не впустили в помещение областного лабораторного центра
Фото: zhitomir-online
Читайте також
українською мовою

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко уволил санитарного врача Житомирской области Зиновия Парамонова и представил нового и.о. санитарного врача области.

Об этом сообщает местное издание Житомир-Онлайн, передает RegioNews.

Им стал Александр Зарицкий, который ранее был руководителем КП "Областной центр общественного здоровья".

Приказ о его назначении № 29-0 Минздрав опубликовал еще 15 июня этого года. В тот же день Виктор Ляшко издал распоряжение № 43 о надании полномочий Зарицкому на осуществление обязанностей Главного государственного санитарного врача Житомирской области.

Также Главный санврач Украины Виктор Ляшко поблагодарил за многолетний труд Зиновия Парамонова.

Напомним, 7 мая мэр Житомира заявил о требовании уволить главного санитарного врача области Зиновия Парамонова.

Впоследствии работники Житомирского лабцентра требовали оставить в должности уволенного директора. 19 июня в Житомире главного санитарного врача не впустили в лабораторный центр.

Житомирская область Виктор Ляшко Лаборатория Центр общественного здоровья коронавирус
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Ляшко несмотря на протесты назначил нового санитарного врача Житомирской области
19 июня 2020, 12:55
Харьковский аэропорт открылся для обслуживания международных рейсов
19 июня 2020, 12:13
Минздрав хочет усилить контроль за соблюдением правил карантина
19 июня 2020, 10:53
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Все видео »
Новый глава Винницкой ОГА: Почему технократа Скальского заменили на КВНщика Борзова
Ексрегионал Продивус контролирует более 90% автостанций Винницкой области
Все публикации »
Игорь Гришачов
Сергей Лещенко
Геннадий Москаль
Все блоги »