Ляшко несмотря на протесты назначил нового санитарного врача Житомирской области

Ранее его не впустили в помещение областного лабораторного центра

Ранее его не впустили в помещение областного лабораторного центра

Фото: zhitomir-online

Об этом сообщает местное издание Житомир-Онлайн, передает RegioNews.

Им стал Александр Зарицкий, который ранее был руководителем КП "Областной центр общественного здоровья".

Приказ о его назначении № 29-0 Минздрав опубликовал еще 15 июня этого года. В тот же день Виктор Ляшко издал распоряжение № 43 о надании полномочий Зарицкому на осуществление обязанностей Главного государственного санитарного врача Житомирской области.

Также Главный санврач Украины Виктор Ляшко поблагодарил за многолетний труд Зиновия Парамонова.

Напомним, 7 мая мэр Житомира заявил о требовании уволить главного санитарного врача области Зиновия Парамонова.

Впоследствии работники Житомирского лабцентра требовали оставить в должности уволенного директора. 19 июня в Житомире главного санитарного врача не впустили в лабораторный центр.