Ляшко несмотря на протесты назначил нового санитарного врача Житомирской области
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко уволил санитарного врача Житомирской области Зиновия Парамонова и представил нового и.о. санитарного врача области.
Об этом сообщает местное издание Житомир-Онлайн, передает RegioNews.
Им стал Александр Зарицкий, который ранее был руководителем КП "Областной центр общественного здоровья".
Приказ о его назначении № 29-0 Минздрав опубликовал еще 15 июня этого года. В тот же день Виктор Ляшко издал распоряжение № 43 о надании полномочий Зарицкому на осуществление обязанностей Главного государственного санитарного врача Житомирской области.
Также Главный санврач Украины Виктор Ляшко поблагодарил за многолетний труд Зиновия Парамонова.
Напомним, 7 мая мэр Житомира заявил о требовании уволить главного санитарного врача области Зиновия Парамонова.
Впоследствии работники Житомирского лабцентра требовали оставить в должности уволенного директора. 19 июня в Житомире главного санитарного врача не впустили в лабораторный центр.