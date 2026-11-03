Россия атаковала аграрное предприятие в Житомирской области: 4 человека пострадали

Фото: МВД

В результате российской атаки 3 ноября на Житомирскую область пострадали четыре человека. Под ударом оказалось одно из аграрных предприятий региона: там произошли разрушения и возник пожар

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, передает RegioNews .

Спасатели ликвидировали возгорание.

Информация о характере травм пострадавших и масштабах повреждений пока не предоставлена.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области в результате вражеской атаки пострадал ребенок. Ранения получил 15-летний парень. Подросток получил ранение левой кисти. Его доставили в медицинское учреждение.