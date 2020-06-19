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19 июня 2020, 15:44 9

Жесткий карантин: в пяти районах Одесской области и одном городе ужесточили ограничения

19 июня 2020, 15:44 9
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В области возросло количество заболевших на коронавирус
В области возросло количество заболевших на коронавирус
Фото: pixabay.com
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В Одесской области шесть административных территорий считаются районами с значительным распространением коронавируса. В двух районах планируют ввести более жесткий карантин, а в одном продлить действие карантина.

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, передает RegioNews.

По его словам, на заседании комиссии ТЭБ и ЧС решили ввести более жесткий карантин в городе Измаил, а также в Ананьевском, Болградском, Измаильском, Лиманском и Татарбунарском районах.

Усиление связано с высоким уровнем заболеваемости COVID-19. Более жесткие карантинные меры вводятся, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания.

На сегодняшнем заседании комиссии ТЭБ и ЧС рассматривался вопрос о введении на территории Ананьевского и Измаильского районов более жестких карантинных мероприятий, чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания. А в Болградском районе продлить действие карантина”, - сказал Гончаров.

Напомним, что 19 июня в Одесской области лабораторно подтверждено 1202 случаи COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано уже 34 984 больных, за последние сутки выявили 921 инфицированного.

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