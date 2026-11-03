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03 ноября 2026, 14:55

В Днепропетровской области военный продавал откуп от тюрьмы за СОЧ

03 ноября 2026, 14:55
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Фото: Национальная полиция
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В Днепропетровской области правоохранители разоблачили военного. Он за взятку предлагал "решить вопрос" с уголовной ответственностью за СОЧ

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, военный требовал взятку у родственницы военнослужащего, самовольно покинувшего часть. Свою "помощь" он оценил в 28 тысяч долларов. За эти деньги он обещал, что брат "клиентки" избежит уголовной ответственности, а затем получит возможность уволиться со службы по состоянию здоровья.

"Правоохранители обнаружили арсенал оружия и боеприпасов. Среди изъятого - автомат АК-47, два ручных противотанковых гранатомета, более 30 тысяч патронов разных калибров, 28 гранат и тротиловая шашка весом 400 граммов", - говорят в полиции.

Теперь военный получил подозрение.

Напомним, в Киеве военный в СОЧ убил соседа по хостелу. Между жителями хостела на улице Митрополита Шептицкого возник конфликт. Во время ссоры 51-летний уроженец Запорожской области ударил кухонным ножом в сердце 34-летнего мужчину, который жил в хостеле всего два дня.

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