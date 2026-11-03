Российский дрон попал в дом на Киевщине: погиб 14-летний ребенок

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Россияне атаковали село Хотов Обуховского района Киевской области. В результате попадания вражеского беспилотника в частный дом погиб 14-летний ребенок

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

По его словам, дом после удара выгорел дотла. Также, предварительно, ранения получил один из родителей погибшего ребенка.

На месте работают спасатели ГСЧС, пытающиеся ликвидировать пожар.

Ткаченко выразил соболезнования родным и близким погибшего ребенка.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области в результате вражеской атаки пострадал ребенок. Ранения получил 15-летний парень. Подросток получил ранение левой кисти. Его доставили в медицинское учреждение.