13:20  19 червня
Президент призначив головою Вінницької ОДА Сергія Борзова
16:38  19 червня
Єрмака і Ляшка оштрафували за порушення карантину
19:35  19 червня
Україна відкрила всі пункти пропуску на кордоні з Євросоюзом
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
19 червня 2020, 16:38 7

Єрмака і Ляшка оштрафували за порушення карантину

19 червня 2020, 16:38 7
Читайте также на русском языке
Кава в Хмельницькому "зійшла з рук" тільки президенту Володимиру Зеленському
Кава в Хмельницькому "зійшла з рук" тільки президенту Володимиру Зеленському
Читайте также
на русском языке

Хмельницький міськрайонний суд наклав штраф на високопосадовців, серед яких керівник Офісу президента Андрій Єрмак і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, за порушення карантину в кав’ярні Хмельницького.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Хмельницького міськрайонного суду.

Cудді Хмельницького міськрайонного суду на окремих засіданнях, розглянули справи про притягнення до адміністративної відповідальності керівника Офісу президента Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, голови Хмельницької ОДА Дмитра Габінета, мера Хмельницького Олександра Симчишина та приватного підприємця Андрій Мельниченка.

Жоден із правопорушників на засідання не з’явився. Кожного із них (окрім Президента) суд визнав винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення та наклав на них адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень. Стягнено також 420 гривень 40 копійок судового збору на користь держави”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, суд не зміг оштрафувати Зеленського за каву в Хмельницьком, оскільки президент є недоторканною особою.

суд Андрій Єрмак карантин Хмельницький порушення штраф Віктор Ляшко Габінет Дмитро Сергій Трофимов Симчишин Олександр
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Жорсткий карантин: в п'яти районах Одеської області та одному місті посилили обмеження
19 червня 2020, 15:44
Повернення до жорсткого карантину сильно вдарить по економіці – Кабмін
19 червня 2020, 15:42
Ляшко попри протести призначив нового санітарного лікаря Житомирської області
19 червня 2020, 12:55
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Всі відео »
Новий голова Вінницької ОДА: Чому технократа Скальського замінили на КВНщика Борзова
Ексрегіонал Продивус контролює понад 90% автостанцій Вінничини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Сергій Лещенко
Геннадій Москаль
Всі блоги »