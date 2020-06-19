Єрмака і Ляшка оштрафували за порушення карантину

Кава в Хмельницькому "зійшла з рук" тільки президенту Володимиру Зеленському

Кава в Хмельницькому "зійшла з рук" тільки президенту Володимиру Зеленському

Хмельницький міськрайонний суд наклав штраф на високопосадовців, серед яких керівник Офісу президента Андрій Єрмак і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, за порушення карантину в кав’ярні Хмельницького.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Хмельницького міськрайонного суду.

Cудді Хмельницького міськрайонного суду на окремих засіданнях, розглянули справи про притягнення до адміністративної відповідальності керівника Офісу президента Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, голови Хмельницької ОДА Дмитра Габінета, мера Хмельницького Олександра Симчишина та приватного підприємця Андрій Мельниченка.

Жоден із правопорушників на засідання не з’явився. Кожного із них (окрім Президента) суд визнав винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення та наклав на них адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень. Стягнено також 420 гривень 40 копійок судового збору на користь держави”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, суд не зміг оштрафувати Зеленського за каву в Хмельницьком, оскільки президент є недоторканною особою.