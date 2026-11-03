В Днепре завершили спасательную операцию: двое погибших и 20 раненых

Фото: Днепропетровская ОВА

В Днепре завершили поисково-спасательную операцию на месте российской атаки. В результате удара погибли два человека, еще 20 получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, сейчас 14 пострадавших находятся в больницах. Среди них трое мужчин – в тяжелом состоянии.

Спасатели завершили работу на месте вражеского удара.

Напомним, российские войска снова ударили по Днепру на рассвете 3 ноября. В результате атаки повреждены дома. Ранее сообщалось о 17 раненых.

В результате атаки в Днепре повреждены здания городской больницы и амбулатории центра медико-санитарной помощи.