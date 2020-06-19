13:20  19 июня
Президент назначил главой Винницкой ОГА Сергея Борзова
16:38  19 июня
Ермака и Ляшко оштрафовали за нарушение карантина
12:07  19 июня
Рада назначила Абрамовского министром защиты окружающей среды
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
19 июня 2020, 15:42 6

Возвращение к жесткому карантину сильно ударит по экономике - Кабмин

19 июня 2020, 15:42 6
Читайте також українською мовою
В Украине действует адаптивный карантин до 31 июля
В Украине действует адаптивный карантин до 31 июля
Фото: КМУ
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров считает, что возвращение к более жесткому карантина очень сильно ударит по экономике Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания в Офисе президента, передает RegioNews.

Возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике, необходима более тесная координация в коммуникациях по мерам карантина с местными властями и населением", - говорится в сообщении.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ряд стран также решили пойти по пути адаптивного карантина, внедряя жесткие меры в зависимости от тенденций заболеваемости в городах и регионах.

В свою очередь, президент Зеленский сказал, что перехода к жесткому карантина можно избежать, если ввести четкие правила для общественных мест и коммуницировать с гражданами.

Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди это будут понимать, то лучше будут придерживаться адаптивного карантина", - сообщил президент.

Во время совещания также была озвучена информация, что за последние несколько дней Нацполиция втрое увеличила количество админпротоколов за нарушения карантина.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, Минздрав хочет усилить контроль за соблюдением правил карантина

Кабмин Денис Шмыгаль карантин Владимир Зеленский экономика
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Из бюджета выделено 22 миллиарда на ремонт дорог местного значения - Шмыгаль
19 июня 2020, 12:28
Рада назначила Абрамовского министром защиты окружающей среды
19 июня 2020, 12:07
Степанов заявил, что проходить медосмотры во время карантина необязательно
19 июня 2020, 11:45
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
06 июня 2020
Вещий Тищенко, вангующий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 мая 2020
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
Все видео »
Новый глава Винницкой ОГА: Почему технократа Скальского заменили на КВНщика Борзова
Ексрегионал Продивус контролирует более 90% автостанций Винницкой области
Все публикации »
Игорь Гришачов
Сергей Лещенко
Геннадий Москаль
Все блоги »