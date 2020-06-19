Возвращение к жесткому карантину сильно ударит по экономике - Кабмин

В Украине действует адаптивный карантин до 31 июля

В Украине действует адаптивный карантин до 31 июля

Фото: КМУ

Кабинет министров считает, что возвращение к более жесткому карантина очень сильно ударит по экономике Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания в Офисе президента, передает RegioNews.

Возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике, необходима более тесная координация в коммуникациях по мерам карантина с местными властями и населением", - говорится в сообщении.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ряд стран также решили пойти по пути адаптивного карантина, внедряя жесткие меры в зависимости от тенденций заболеваемости в городах и регионах.

В свою очередь, президент Зеленский сказал, что перехода к жесткому карантина можно избежать, если ввести четкие правила для общественных мест и коммуницировать с гражданами.

Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Когда люди это будут понимать, то лучше будут придерживаться адаптивного карантина", - сообщил президент.

Во время совещания также была озвучена информация, что за последние несколько дней Нацполиция втрое увеличила количество админпротоколов за нарушения карантина.

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Напомним, Минздрав хочет усилить контроль за соблюдением правил карантина