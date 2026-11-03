10 тысяч "зелеными": НАБУ разоблачило схему на строительстве в Закарпатье

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НАБУ, САП и ДБР разоблачили застройщика и его подельника. Они давали взятки судье Ужгородского горрайонного суда

Об этом сообщает НАБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, строительная компания возводила многоэтажный жилищный комплекс на одном из земельных участков в Закарпатской области. Однако суд запретил строительство. Причиной был иск жителей близлежащей территории.

В результате руководитель компании вместе с мужем владелицы земельного участка решили предоставить судье взятку. Посредником стал судья Закарпатского апелляционного суда, с которым у них были хорошие отношения.

"Во время встреч в Ужгороде они сначала предложили, а затем передали судье 10 тыс. долларов США. Эти средства предназначались для судьи местного суда за принятие решения об отмене запрета", - говорят в НАБУ.

Напомним, что в Одесской области в суд направили обвинительный акт в отношении бывшего председателя сельского совета Березовского района, подозреваемого в служебной халатности.