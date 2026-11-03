Фото: полиция

ДТП произошло 2 ноября около 17:00 в поселке Семеновка Кременчугского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно установлено, что водитель "ВАЗ-2107" наехал на велосипедистку, которая двигалась впереди в попутном направлении.

После столкновения 48-летний мужчина не остановился и уехал с места аварии. Впоследствии полицейские разыскали его и задержали. Освидетельствование показало 2,89 промилле алкоголя.

Пострадавшую госпитализировали в реанимацию, однако спасти ее не удалось. 47-летняя женщина умерла, не приходя в сознание.

Полиция открыла уголовное производство и устанавливает все обстоятельства ДТП.

Напомним, вечером 2 ноября в Ровенской области автобус с 60 пассажирами столкнулся с лошадьми. Пострадали два человека, лошади погибли на месте ДТП.