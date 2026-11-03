На Полтавщине пьяный водитель сбил велосипедистку и скрылся: женщина умерла
ДТП произошло 2 ноября около 17:00 в поселке Семеновка Кременчугского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Предварительно установлено, что водитель "ВАЗ-2107" наехал на велосипедистку, которая двигалась впереди в попутном направлении.
После столкновения 48-летний мужчина не остановился и уехал с места аварии. Впоследствии полицейские разыскали его и задержали. Освидетельствование показало 2,89 промилле алкоголя.
Пострадавшую госпитализировали в реанимацию, однако спасти ее не удалось. 47-летняя женщина умерла, не приходя в сознание.
Полиция открыла уголовное производство и устанавливает все обстоятельства ДТП.
Напомним, вечером 2 ноября в Ровенской области автобус с 60 пассажирами столкнулся с лошадьми. Пострадали два человека, лошади погибли на месте ДТП.