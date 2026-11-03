Россияне ударили по Буковине дважды за ночь: что известно о последствиях

Фото: ГСЧС Буковины

В ночь на 3 ноября российские войска дважды атаковали Черновицкую область. В результате ударов в двух населенных пунктах Черновицкого района возникли пожары, также зафиксировано повреждение зданий

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В одном из населенных пунктов повреждено административное здание объекта критической инфраструктуры. После атаки там разгорелся пожар.

В другом селе загорелось хозяйственное строение на территории частного домовладения. Огонь частично уничтожил кровлю, перекрытия и вещи. Кроме того, повреждены окна и двери соседнего жилого дома.

Спасатели ликвидировали оба пожара.

По предварительной информации, в результате атак никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 3 ноября российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Украину. Основные направления удара – Киевщина, Харьковщина, Виннитчина, Днепропетровщина. Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА противника на 23 локациях.