Заместительница мэра Черкасс написала заявление об увольнении

О своем решении она сообщила перед заседанием исполкома

О своем решении она сообщила перед заседанием исполкома

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Об этом сообщает местное издание "Вичерпно", передает RegioNews.

В городском совете Бордунос отвечала за сферу ЖКХ. Чиновница заявила, что "не хочет больше принимать участие в принятии политиканских решений".

Я очень люблю свою работу, но здесь можно было работать до того момента, пока хозяйство не превратилось в политиканство. На сегодняшний день все решения, которые принимают, в том числе и в области ЖКХ, они являются политическими", - сказала Бордунос.

Она также заявила, что зимой Черкассы останутся без тепла, так как в бюджете города не заложены средства на ремонт сетей.

Я хочу обратить внимание, что зимой люди будут без тепла: у нас ни копейки не заложено на ремонт хозяйственных сетей. Поэтому дальше участвовать в политиканстве, дальше пачкать свое имя я не буду. Хотела положить на стол, однако, скорее всего, зарегистрирую через канцелярию", - сообщила чиновница.

Напомним, 10 июня секретарь Черкасской городской Ярослав Нищик сообщил, что обратился к мэру с официальным заявлением о сложении полномочий.