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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
16 июня 2020, 11:28 7

Заместительница мэра Черкасс написала заявление об увольнении

16 июня 2020, 11:28 7
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О своем решении она сообщила перед заседанием исполкома
О своем решении она сообщила перед заседанием исполкома
Фото: Facebook
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Заместительница городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко Людмила Бордунос написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Об этом сообщает местное издание "Вичерпно", передает RegioNews.

В городском совете Бордунос отвечала за сферу ЖКХ. Чиновница заявила, что "не хочет больше принимать участие в принятии политиканских решений".

Я очень люблю свою работу, но здесь можно было работать до того момента, пока хозяйство не превратилось в политиканство. На сегодняшний день все решения, которые принимают, в том числе и в области ЖКХ, они являются политическими", - сказала Бордунос.

Она также заявила, что зимой Черкассы останутся без тепла, так как в бюджете города не заложены средства на ремонт сетей.

Я хочу обратить внимание, что зимой люди будут без тепла: у нас ни копейки не заложено на ремонт хозяйственных сетей. Поэтому дальше участвовать в политиканстве, дальше пачкать свое имя я не буду. Хотела положить на стол, однако, скорее всего, зарегистрирую через канцелярию", - сообщила чиновница.

Напомним, 10 июня секретарь Черкасской городской Ярослав Нищик сообщил, что обратился к мэру с официальным заявлением о сложении полномочий.

Черкассы мэр горсовет ЖКХ
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