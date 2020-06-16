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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
16 июня 2020, 16:18 4

В Житомире планируют ограничить разрешенную скорость транспорта в городе

16 июня 2020, 16:18 4
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Инициатива направлена ​​на повышение безопасности дорожного движения
Инициатива направлена ​​на повышение безопасности дорожного движения
Фото: flickr
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Городские власти Житомира планируют установить максимальную скорость движения в пределах города на уровне 50 км/час.

Соответствующий проект решения обнародовали на сайте Житомирского городского совета, передает RegioNews.

Требования будут распространяться на улицы, которые имеют плотную застройку

В условиях плотной исторической и существующей застройки на всей территории города для улиц, где не осуществлена реконструкция и ширина проезжей части которых не превышает 18 м, принять максимальную расчетную скорость движения 50 км/ч независимо от категории улицы", - говорится в проекте решения.

Документом предлагается установить стандартную полосу движения для автомобилей в 3 метра, а на улицах, где осуществлен капитальный ремонт покрытия и есть две полосы одностороннего движения, она будет составлять 2,75 м.

В целях повышения безопасности дорожного движения и совершенствования дорожных условий на улицах Житомира, управление транспорта и связи планируют обязать переделать или сделать новые паспорта дорог.

Напомним, с 1 июня в Украине заработали первые 50 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Также МВД хочет лишать прав злостных нарушителей правил дорожного движения.

С 12 июня на дорогах Украины будет работать 115 приборов контроля скорости TruCAM, дополнительные радары установят на 24 участках.

Житомир авто горсовет Ограничение
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