В Житомире планируют ограничить разрешенную скорость транспорта в городе

Инициатива направлена ​​на повышение безопасности дорожного движения

Инициатива направлена ​​на повышение безопасности дорожного движения

Фото: flickr

Соответствующий проект решения обнародовали на сайте Житомирского городского совета, передает RegioNews.

Требования будут распространяться на улицы, которые имеют плотную застройку

В условиях плотной исторической и существующей застройки на всей территории города для улиц, где не осуществлена реконструкция и ширина проезжей части которых не превышает 18 м, принять максимальную расчетную скорость движения 50 км/ч независимо от категории улицы", - говорится в проекте решения.

Документом предлагается установить стандартную полосу движения для автомобилей в 3 метра, а на улицах, где осуществлен капитальный ремонт покрытия и есть две полосы одностороннего движения, она будет составлять 2,75 м.

В целях повышения безопасности дорожного движения и совершенствования дорожных условий на улицах Житомира, управление транспорта и связи планируют обязать переделать или сделать новые паспорта дорог.

Напомним, с 1 июня в Украине заработали первые 50 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Также МВД хочет лишать прав злостных нарушителей правил дорожного движения.

С 12 июня на дорогах Украины будет работать 115 приборов контроля скорости TruCAM, дополнительные радары установят на 24 участках.