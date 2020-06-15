Полиция задержала пятерых участников потасовки под судом по делу активиста Стерненка

Полицейские избили одного из участников акции

Полицейские избили одного из участников акции

Фото: МВД

15 июня у здания Шевченковского районного суда Киева, где проходило слушание по делу избрании меры пресечения для активиста Сергея Стерненка, снова произошли столкновения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева, передает RegioNews.

Полицейские задержали пятеро человек, их доставили в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений.

Один из участников устроил конфликт с журналистами. Когда полицейские пытались задержать правонарушителя, возникла потасовка. Наиболее активных участников задержали", - говорится в сообщении.

Известно, что во время инцидента полицейские избили одного из участников акции. По словам руководителя полиции Киева Андрея Крищенко, правоохранителей, которые били участника акции, отстранили, по данному факту проведут служебное расследование.

Исходя из информации в прессе, где есть фото, на котором есть действия, которые могут свидетельствовать о возможном превышении силы полицейскими, мною назначена служебная проверка. Эти два человека отстранены от несения службы", - сказал он.

Крищенко добавил, что все материалы служебного расследования будут переданы в ГБР.

Депутат от "Голоса" Ярослав Железняк заявил, что силовики избили депутата Романа Лозинского. Он вмешался, чтобы освободить задержанных, Лозинского правоохранители начали толкать локтями и бить шлемами. Также депутату порвали футболку и поцарапали лицо.

Впоследствии журналисты опубликовали фотографии, как полицейские били задержанного активиста ногами.

Напомним, 11 июня одесскому активисту Сергею Стерненко СБУ сообщила о подозрении по статьям "умышленное убийство" и "незаконное ношение холодного оружия".

12 июня у здания Шевченковского районного суда Киева, который должен избрать меру пресечения для одесского активиста Сергея Стерненка, произошли столкновения с полицией.

Ранее Высший антикоррупционный суд по жалобе общественного деятеля и активиста Сергея Стерненко обязал НАБУ расследовать представление ложных сведений в декларации генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.