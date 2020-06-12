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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
12 июня 2020, 17:29 12

Дело Стерненка: под зданием Шевченковского суда произошли столкновения

12 июня 2020, 17:29 12
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Информации о пострадавших пока нет
Информации о пострадавших пока нет
Фото: Telegram
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українською мовою

12 июня у здания Шевченковского районного суда Киева, который должен избрать меру пресечения для одесского активиста Сергея Стерненка, произошли столкновения с полицией.

Об этом сообщает "Громадське", передает RegioNews.

По информации журналистов, служба судебной охраны и полиция не пускали людей, которые собрались в поддержку Стерненка, и журналистов в зал суда.

Ранее сторона защиты Стерненка настаивала на необходимости обеспечить прохождение людей в зал, в том числе и тех, кто заявил о готовности взятия на поруки активиста.

Известно, шо правоохранители аргументировали свои действия "внутренним распоряжением". Депутатов, которые изъявили желание принять активиста на поруки, в зал суда пропускают. В суде находятся шесть нардепов от партии "Голос" и трое от "Европейской Солидарности".

Митингующие на улице подожгли дымовые шашки и петарды, некоторые из них заявили об избиении полицией.

Напомним, 11 июня одесскому активисту Сергею Стерненко СБУ сообщила о подозрении по статьям "умышленное убийство" и "незаконное ношение холодного оружия".

суд Киев конфликт драка Сергей Стерненко активисты
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