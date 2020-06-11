СБУ сообщила о подозрении в умышленном убийстве активисту Стерненко

Он заявляет, что это было не убийство, а необходимая самооборона

Он заявляет, что это было не убийство, а необходимая самооборона

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11 июня одесскому активисту Сергею Стерненко СБУ сообщила о подозрении по статьям "умышленное убийство" и "незаконное ношение холодного оружия".

Об этом Стерненко сообщил в Facebook, передает RegioNews. 11 июня он прибыл в Главное следственное управление СБУ для получения подозрения. Мне сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 - умышленное убийство и "незаконное" ношение холодного оружия", - написал он. По мнению активиста, подозрения вручены несмотря на то, что убийства не было, а была необходимая оборона. Также он заявил, что несколько экспертиз установили, что нож, который проходит по делу в качестве вещественного доказательства, не является холодным оружием. Также известно, что нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос заявил о готовности ходатайствовать о взятии Стерненка на поруки во время суда об избрании меры пресечения. Дело касается событий 24 мая 2018 года, когда двое мужчин напали на бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка. По словам активиста, он отбивался и смертельно ранил одного из нападавших ножом. Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд по жалобе общественного деятеля и активиста Сергея Стерненко обязал НАБУ расследовать представление ложных сведений в декларации генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

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