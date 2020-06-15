Отель "Днепр" в центре Киева выставили на продажу

Стартовая цена отеля - 80 миллионов

Стартовая цена отеля - 80 миллионов

Фото: Facebook

Фонд государственного имущества выставил на аукцион гостиницу "Днепр", которая находится в центре Киева, рядом с Майданом Независимости.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины, передает RegioNews.

Известно, что проведение аукциона запланировано на 15 июля, стартовая цена гостиницы составляет 80,9 миллиона гривен.

Этот день настал - отель "Днепр" выставлен на аукцион, проведение которого планируется 15 июля! Стартовая цена - 80 923 400 гривен", - говорится в сообщении Фонда.

Площадь отеля составляет 12 829 м², он имеет 12 наземных и один технический этаж, земельный участок принадлежит АО "Днепр" на праве постоянного пользования.

Напомним, 29 мая Фонд государственного имущества Украины вернул "Центрэнерго" под контроль государства.