Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело против Венедиктовой
Высший антикоррупционный суд по жалобе общественного деятеля и активиста Сергея Стерненко обязал НАБУ расследовать предоставление ложных сведений в декларации генеральной прокуроркой Ириной Венедиктовой.
Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.
Активист обнародовал фотокопию постановления суда, согласно которой НАБУ должно внести в Единый реестр досудебных расследований сведения из заявления активиста, которое он ранее направил в антикоррупционный орган.
Заявление я подавал по недекларированию имущества (часов за 10к евро и членства в ОО с признаками доходности) генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой", - сообщил активист.
Он добавил, что также будет подавать заявления про незадекларированную квартиру чиновницы, о которой сообщали журналиты программы "Схемы".
Напомним, журналисты проекта "Схемы" выяснили, что генеральная прокурорка Ирина Венедиктова живет в квартире в доме на улице Круглоуниверситетской в Киеве. Этой квартиры нет ни в декларации Венедиктовой, ни в декларации ее мужа.
Также сообщалось, что муж Венедиктовой Денис Колесник носит незадекларированные часы Hublot с бриллиантами, стоимость которых оценивают в 1,5 млн.грн.
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