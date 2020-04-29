Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело против Венедиктовой

Такое решение было принято из-за бездействия Национального антикоррупционного бюро

Фото: Facebook

Такое решение было принято из-за бездействия Национального антикоррупционного бюро

Высший антикоррупционный суд по жалобе общественного деятеля и активиста Сергея Стерненко обязал НАБУ расследовать предоставление ложных сведений в декларации генеральной прокуроркой Ириной Венедиктовой.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Активист обнародовал фотокопию постановления суда, согласно которой НАБУ должно внести в Единый реестр досудебных расследований сведения из заявления активиста, которое он ранее направил в антикоррупционный орган.

Заявление я подавал по недекларированию имущества (часов за 10к евро и членства в ОО с признаками доходности) генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой", - сообщил активист.

Он добавил, что также будет подавать заявления про незадекларированную квартиру чиновницы, о которой сообщали журналиты программы "Схемы".

Напомним, журналисты проекта "Схемы" выяснили, что генеральная прокурорка Ирина Венедиктова живет в квартире в доме на улице Круглоуниверситетской в ​​Киеве. Этой квартиры нет ни в декларации Венедиктовой, ни в декларации ее мужа.

Также сообщалось, что муж Венедиктовой Денис Колесник носит незадекларированные часы Hublot с бриллиантами, стоимость которых оценивают в 1,5 млн.грн.