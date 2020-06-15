Поліція затримала п’ятьох учасників сутички під судом у справі активіста Стерненка

Поліцейські побили одного із учасників акції

Поліцейські побили одного із учасників акції

Фото: МВС

15 червня біля приміщення Шевченківського районного суду Києва, де відбувалося слухання по справі обрання запобіжного заходу для активіста Сергія Стерненка, знову відбулися сутички.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва, передає RegioNews.

Поліцейські затримали п’ятьох осіб, їх доставили до управління поліції для встановлення анкетних даних і надання пояснень.

Один із учасників влаштував конфлікт із журналістами. Коли поліцейські намагалися затримати правопорушника, виникла штовханина. Найбільш активних учасників затримали", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що під час інциденту поліцейські побили одного із учасників акції. За словами керівника поліції Києва Андрія Крищенко, правоохоронців, які били учасника акції, відсторонили, за цим фактом проведуть службове розслідування.

Виходячи з інформації у пресі, де є фото, на якому є дії, які можуть свідчити про можливе перевищення сили поліцейськими, мною призначена службова перевірка. Ці двоє осіб відсторонені від несення служби", - сказав він.

Крищенко додав, що усі матеріали службового розслідування будуть передані до ДБР.

Депутат від "Голосу" Ярослав Железняк заявив, що силовики побили нардепа Романа Лозинського. Він втрутився, щоб визволити затриманих, Лозинського правоохоронці почали штовхати ліктями і бити шоломами. Також депутату порвали футболку і подряпали обличчя.

Згодом журналісти опублікували фотографії, як поліцейські били затриманого активіста ногами.

Нагадаємо, 11 червня одеському активісту Сергію Стерненку СБУ повідомила про підозру за статтями "умисне вбивство" та "незаконне носіння холодної зброї".

12 червня біля приміщення Шевченківського районного суду Києва, який має обрати запобіжний захід для одеського активіста Сергія Стерненка, відбулися сутички з поліцією.

Раніше Вищий антикорупційний суд за скаргою громадського діяча та активіста Сергія Стерненко зобов'язав НАБУ розслідувати подання неправдивих відомостей в декларації генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою.