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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
15 июня 2020, 16:33 9

В Киеве умер председатель Деснянской РГА Давид Шатиришвили

15 июня 2020, 16:33 9
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Чиновник в течение длительного времени боролся с хронической болезнью
Чиновник в течение длительного времени боролся с хронической болезнью
Фото: Facebook
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В Киеве умер председатель Деснянской райгосадминистрации Давид Шатиришвили от осложнений, вызванных хроническим заболеванием.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, передает RegioNews.

По словам Яременко, председатель Деснянской РГА умер 14 июня вечером из-за болезни. В РГА смерть чиновника не комментируют.

Как сообщает телеканал "112" со ссылкой на людей из окружения Шатиришвили, он страдал хроническим заболеванием и на протяжении последних двух недель плохо себя чувствовал.

На 14 июня планировался его вылет за границу на лечение, но не успели", - цитирует телеканал слова друзей чиновника.

Также известно, что осложнение его заболевания вызвано неизвестным штаммом вируса.

Напомним, 15 июня Высший антикоррупционный суд приговорил депутата Киевского областного совета от Радикальной партии Александра Мефодия к 5 годам тюремного заключения с конфискацией имущества.

Киев чиновники смерть РГА
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