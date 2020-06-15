Гео Лерос рассказал, зачем Ермаку свой человек на должности в АРМА

Нардеп сообщил об еще одном реванше людей Януковича, к которому причастен глава Офиса президента

Нардеп сообщил об еще одном реванше людей Януковича, к которому причастен глава Офиса президента

Фото: из открытых источников

Народный депутат от партии "Слуга народа" Гео Лерос рассказал о схеме, с помощью которой глава офиса президента Андрей Ермак якобы пытается назначить своего человека на должность главы Национального агентства по управлению активами полученными от коррупционных преступлений (АРМА).

Как передает RegioNews, об этом нардеп написал у себя на Facebook.

По словам нардепа, он подал заявление в НАБУ относительно "смотрящего" Ермака - Комарницкого о том, что были осуществлены действия на умышленное выведение имущества коррупционеров из-под ареста с целью избежания его специальной конфискации.

Именно для таких преступлений, по мнению Лероса, Ермак ставит туда "правильного" человека, которого будет курировать Денис Комарницкий.

У меня в распоряжении имеются документы, которые однозначно свидетельствуют о совершении преступления Чепижко Оксаной Викторовной, которая действовала в интересах ООО "КУА "Эксельсиор" и Комарницкого Дениса Сергеевича", - отметил нардеп.

Так, благодаря действиям указанных личностей, из-под ареста были выведены 5 земельных участков в элитном пригороде Киева, поселке Козин, нежилой дом площадью 760 кв.м и объект незавершенного строительства.

Как отмечает нардеп, по странному стечению обстоятельств любые попытки вернуть арест на указанное имущество проваливась судьями, что "однозначно свидетельствует о влиянии Комарницкого и Чепижко на принятие решения судьями".

"Теперь это имущество у государства украли и именно для таких схем Ермаку нужна должность руководителя АРМА. Комарницкий и Чепижко действуя исключительно в интересах преступной организации во главе с экс Министром доходов и сборов Украины совершили действия, направленные на умышленное выведение имущества из-под ареста во избежание его возможной специальной конфискации по решению суда. Или это тоже пустое дело?", - резюмирует нардеп.

Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.

31 марта Лерос опубликовал документы, в которых Денис Ермак рекомендует назначить Владимира Купчака в ГП "Энергоатом".

1 апреля Денис Ермак признал достоверность и подлинность видеозаписей, а к Гео Леросу приехали представители СБУ, чтобы вручить повестки - осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного использования спецтехсредствами негласного получения информации для видео-фиксации встреч Дениса Ермака.

3 апреля детективы НАБУ в рамках уголовного дела, которое открыла САП по заявлению нардепа Гео Лероса, допросили Дениса Ермака, брата руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В этот же день Гео Лероса допросили в ГБР.