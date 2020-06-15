Гео Лерос розповів, навіщо Єрмаку своя людина на посаді в АРМА
Народний депутат від партії "Слуга народу" Гео Лерос розповів про схему, за допомогою якої глава офісу президента Андрій Єрмак нібито намагається призначити свою людину на посаду голови Національного агентства з управління активами одержаними від корупційних злочинів (АРМА).
Як передає RegioNews, про це нардеп написав у себе на Facebook.
За словами нардепа, він подав заяву в НАБУ щодо "наглядача" Єрмака - Комарницького про те, що були здійснені дії на умисне виведення майна корупціонерів з-під арешту з метою уникнення його спеціальної конфіскації.
Саме для таких злочинів, на думку Лероса, Єрмак ставить туди "правильну" людину, яку буде курирувати Денис Комарницький.
У мене в розпорядженні є документи, які однозначно свідчать про вчинення злочину Чепіжко Оксаною Вікторівною, яка діяла в інтересах ТОВ "КУА "Ексельсіор" і Комарницького Дениса Сергійовича", - зазначив нардеп.
Так, завдяки діям вказаних осіб, з-під арешту були виведені 5 земельних ділянок в елітному передмісті Києва, у селищі Козин, нежитловий будинок площею 760 кв.м і об'єкт незавершеного будівництва.
Як зазначає нардеп, за дивним збігом обставин будь-які спроби повернути арешт на зазначене майно провалювалося суддями, що "однозначно свідчить про вплив Комарницького і Чепіжко на прийняття рішення суддями".
"Тепер це майно у держави вкрали і саме для таких схем Єрмаку потрібна посада керівника АРМА. Комарницький і Чепіжко діючи виключно в інтересах злочинної організації на чолі з колишнім Міністром доходів і зборів України вчинили дії, спрямовані на умисне виведення майна з-під арешту, щоб уникнути його можливої спеціальної конфіскації за рішенням суду. Чи це теж марна справа?", - резюмує нардеп.
Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.
31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".
1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відео, а до Гео Леросу приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.
3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лерос, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лерос допитали в ГБР.