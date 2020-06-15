Гео Лерос розповів, навіщо Єрмаку своя людина на посаді в АРМА

Нардеп повідомив про ще один реванш людей Януковича, до якого причетний глава Офісу президента

Нардеп повідомив про ще один реванш людей Януковича, до якого причетний глава Офісу президента

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат від партії "Слуга народу" Гео Лерос розповів про схему, за допомогою якої глава офісу президента Андрій Єрмак нібито намагається призначити свою людину на посаду голови Національного агентства з управління активами одержаними від корупційних злочинів (АРМА).

Як передає RegioNews, про це нардеп написав у себе на Facebook.

За словами нардепа, він подав заяву в НАБУ щодо "наглядача" Єрмака - Комарницького про те, що були здійснені дії на умисне виведення майна корупціонерів з-під арешту з метою уникнення його спеціальної конфіскації.

Саме для таких злочинів, на думку Лероса, Єрмак ставить туди "правильну" людину, яку буде курирувати Денис Комарницький.

У мене в розпорядженні є документи, які однозначно свідчать про вчинення злочину Чепіжко Оксаною Вікторівною, яка діяла в інтересах ТОВ "КУА "Ексельсіор" і Комарницького Дениса Сергійовича", - зазначив нардеп.

Так, завдяки діям вказаних осіб, з-під арешту були виведені 5 земельних ділянок в елітному передмісті Києва, у селищі Козин, нежитловий будинок площею 760 кв.м і об'єкт незавершеного будівництва.

Як зазначає нардеп, за дивним збігом обставин будь-які спроби повернути арешт на зазначене майно провалювалося суддями, що "однозначно свідчить про вплив Комарницького і Чепіжко на прийняття рішення суддями".

"Тепер це майно у держави вкрали і саме для таких схем Єрмаку потрібна посада керівника АРМА. Комарницький і Чепіжко діючи виключно в інтересах злочинної організації на чолі з колишнім Міністром доходів і зборів України вчинили дії, спрямовані на умисне виведення майна з-під арешту, щоб уникнути його можливої спеціальної конфіскації за рішенням суду. Чи це теж марна справа?", - резюмує нардеп.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відео, а до Гео Леросу приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лерос, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лерос допитали в ГБР.