09:44  05 июня
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 553 новых случая заболевания
12:07  05 июня
Перестрелка в Броварах: Аваков отчитался в Раде о ходе дела
12:41  05 июня
В "Слуге народа" рассказали о новых главах областных организаций партии
UA | RU
UA | RU
05 июня 2020, 13:41 3

Следственный эксперимент по делу Маркива доказывает его полную невиновность - Аваков

Читайте також
українською мовою
05 июня 2020, 13:41 3
Читайте також українською мовою
Арестованный в Италии украинец ждет заседания апелляционного суда
Фото: из открытых источников
Арестованный в Италии украинец ждет заседания апелляционного суда

В Министерстве внутренних дел провели следственный эксперимент, доказывающий невиновность Виталия Маркива, которого в Италии обвиняют в причастности к убийству итальянского журналиста.

Как передает RegioNews, об этом рассказал Арсен Аваков во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Несколько недель назад был следственный эксперимент, который 100% доказывает, что господин Маркив не мог быть причастным даже физически, даже на расстоянии до этого убийства. Поэтому мы считаем, что Маркив должен быть свободным. Очень хочу, чтобы это произошло в ближайшие месяцы", - заявил Аваков.

После окончания карантина должен состояться апелляционный суд по делу Маркива.

"Сейчас мы ожидаем конца карантина в Италии, будет объявление заседания апелляционного суда, где уверены, что у нас очень хорошие позиции, и продолжим дипломатические усилия на уровне между правительствами. Кроме того, мы в прошлом году возобновили расследование обстоятельств убийства господина Рокелли", - подчеркнул министр.

Напомним, итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива до 24 лет заключения. Позже суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора Маркива.

До приговора нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли на Донбассе. Так, 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.


суд Аваков апелляция МВД Италия
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
04 июня 2020, 21:57
Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
01 июня 2020, 13:00
Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
29 мая 2020, 13:00
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
04 июня 2020, 13:00
"Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак
03 июня 2020, 12:32
"Мыши съели": в госрезерве недосчитались 2700 вагонов зерна
01 июня 2020, 11:53
Последние Популярные
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Юрий Бутусов
Все блоги »
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
04 июня 2020, 13:00
Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены
03 июня 2020, 15:00
Все публикации »
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
29 мая 2020, 09:45
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Все видео »
Лысенко Александр
Городской голова Сум
Надал Сергей
Городской голова Тернополя
Буряк Владимир
Городской голова Запорожья
Все досье »