Следственный эксперимент по делу Маркива доказывает его полную невиновность - Аваков
В Министерстве внутренних дел провели следственный эксперимент, доказывающий невиновность Виталия Маркива, которого в Италии обвиняют в причастности к убийству итальянского журналиста.
Как передает RegioNews, об этом рассказал Арсен Аваков во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Несколько недель назад был следственный эксперимент, который 100% доказывает, что господин Маркив не мог быть причастным даже физически, даже на расстоянии до этого убийства. Поэтому мы считаем, что Маркив должен быть свободным. Очень хочу, чтобы это произошло в ближайшие месяцы", - заявил Аваков.
После окончания карантина должен состояться апелляционный суд по делу Маркива.
"Сейчас мы ожидаем конца карантина в Италии, будет объявление заседания апелляционного суда, где уверены, что у нас очень хорошие позиции, и продолжим дипломатические усилия на уровне между правительствами. Кроме того, мы в прошлом году возобновили расследование обстоятельств убийства господина Рокелли", - подчеркнул министр.
Напомним, итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива до 24 лет заключения. Позже суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора Маркива.
До приговора нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли на Донбассе. Так, 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.
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