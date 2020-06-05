Метро Киева ограничит вход на несколько станций из-за значительного пассажиропотока
Метрополитен Киева в часы пик будет ограничивать вход на некоторые станции, чтобы не допускать большого скопления людей.
Об этом во время брифинга сообщил мэр города Виталий Кличко, передает RegioNews.
Увеличился за последние дни пассажиропоток в метро, он уже составляет почти 800 тысяч пассажиров ежедневно. Сначала, после возобновления работы, метро перевозило в среднем до 500 тысяч человек. То есть, риск заразиться в транспорте увеличивается", - рассказал Кличко.
По его словам, существенно выросло количество пассажиров на станциях "Житомирская", "Святошин", "Черниговская", "Лесная" и "Почайна". Он отметил, что станции будут ограничивать на вход, а не закрывать полностью.
Мэр Киева добавил, что в столице ежедневно увеличивается количество людей, которые пользуются общественным транспортом, как наземным, так и метро.
Если в первые дни после возобновления работы наземный общественный транспорт перевозил не более 200 тысяч пассажиров, то, например, вчера эта цифра составляла 575 тысяч человек", - сказал Кличко.
Напомним, Кабинет министров принял решение об очередном ослаблении карантина с 5 июня, которое затронет церкви, рестораны и самоизоляции пожилых людей.
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