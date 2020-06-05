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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
05 июня 2020, 16:32 16

Кандидатом от "Слуги народа" в мэры Киева может быть женщина - Арахамия

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05 июня 2020, 16:32 16
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Ее имя обещают объявить позже
Фото: скриншот видео
Ее имя обещают объявить позже

Кандидатом на должность мэра Киева от партии "Слуга народа" может стать женщина, однако ее имя пока не разглашают.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время общения с журналистами 5 июня, передает RegioNews.

Я считаю, что женщина должна рано или поздно возглавить Киев, потому что за всю историю Украины не было такого. Я вношу немного интриги и говорю, что это может быть женщина", - сказал Арахамия.

Он добавил, что это может быть сюрприз, который в "Слуге народа" не хотят афишировать до официального объявления праймериз партии.

Вы же понимаете, что как только кто-то о себе заявляет, сразу же идут потоки "грязи" на человека - так было всегда, поэтому лучше сделать это как можно позже", - отметил председатель фракции.

Напомним, народные депутаты от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский и Александр Ткаченко 31 мая заявили, будут баллотироваться на пост мэра Киева.

Ранее в СМИ появились публикации о том, что заведение, принадлежащее народному депутату от фракции "Слуга народа” Николаю Тищенко, обслуживает бизнесменов и политиков во время карантина.

Также Виталий Кличко официально подтвердил намерения баллотироваться в мэры Киева.


Киев Давид Арахамия Слуга народа Местные выборы Кандидат
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