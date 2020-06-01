Кабмин представил план преодоления последствий кризиса
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил 10 ключевых инициатив правительства, направленных на преодоление последствий кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19.
Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.
Правительство предусмотрело использование 64,7 млрд гривен Фонда борьбы с коронавирусом для полноценного функционирования государства.
Планируется выделить 4 млрд гривен на возмещение процентов по действующим кредитам для малого и среднего бизнеса, а также кредитные каникулы по программе "5-7-9%".
24 млрд гривен пойдут на покрытие залога за кредит государственными портфельными гарантиями, и еще 1,6 млрд гривен на поддержку креативных индустрий.
Совершенствование налоговой системы предусматривает ликвидацию подразделений экономических расследований СБУ, Нацполиции и прокуратуры и создание единого органа - Службы финансовых расследований, внедрение нулевой декларации и налога на выведен капитал, отмену тотальной фискализации упрощенцев с полноценным внедрением программных РРО", - говорится в сообщении.
Также в рамках перезапуска промышленного сектора запланировано реформирование государственного фонда регионального развития и предоставление права субъектам применять метод ускоренной амортизации производственного оборудования.
Правительство планирует пересмотреть энергетическую стратегию, урегулировать вопросы задолженности и тарифов, и создать предпосылки для модернизации основных фондов.
Также Кабмин разработал детальный план по реформированию транспорта и инфраструктуры, стимулирования развития международной торговли, а также поддержки агро-промышленного комплекса.
Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявлял, что Украина получит транш от МВФ 6 июня. Этот кредит нужен, чтобы выдержать экономический шок, который вызвала пандемия.
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