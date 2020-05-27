Полупустые поезда и пассажиры в масках: "Укрзализныця" возобновляет работу после карантина
Возобновление железнодорожных перевозок планируется с 1 июня
Возобновление железнодорожных перевозок планируется с 1 июня
В рамках послабления карантина в Украине возобновит работу железнодорожное сообщение. Продажа билетов будет доступна только на 50% мест в поездах, а пассажиров обяжут быть в масках.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Среди новых правил пассажирских перевозок, есть такие:
- пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках;
- измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон;
- будет обеспечена санобработка вагонов перед и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Отмечается, что на сайте железной дороги открыта продажа билетов на поезда в 14 направлениях:
- №8/7 Одесса-Харьков,
- №20/19 Лисичанск-Киев,
- №53/54 Днепр-Одесса,
- №63/64 Харьков-Киев,
- №105/106 Киев-Одесса
- №791/792 Киев-Кременчуг,
- №81/82 Харьков-Новоалексеевка,
- №125/126 Киев-Константиновка
- №10/9 Киев-Мариуполь,
- №721/722 Київ-Харків,
- №726/725 Київ-Харків,
- №763/764 Київ-Одеса,
- №711/712 Київ-Костянтинівка,
- №740/739 Київ-Кривий Ріг.
Напомним ранее сообщалось, что "Укрзализныця" открыла продаж билетов на поезда Интерсити.
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