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27 мая 2020, 10:14 13

Полупустые поезда и пассажиры в масках: "Укрзализныця" возобновляет работу после карантина

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27 мая 2020, 10:14 13
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Возобновление железнодорожных перевозок планируется с 1 июня
Возобновление железнодорожных перевозок планируется с 1 июня

В рамках послабления карантина в Украине возобновит работу железнодорожное сообщение. Продажа билетов будет доступна только на 50% мест в поездах, а пассажиров обяжут быть в масках.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Среди новых правил пассажирских перевозок, есть такие:

  • пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках;
  • измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон;
  • будет обеспечена санобработка вагонов перед и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Отмечается, что на сайте железной дороги открыта продажа билетов на поезда в 14 направлениях:

  • №8/7 Одесса-Харьков,
  • №20/19 Лисичанск-Киев,
  • №53/54 Днепр-Одесса,
  • №63/64 Харьков-Киев,
  • №105/106 Киев-Одесса
  • №791/792 Киев-Кременчуг,
  • №81/82 Харьков-Новоалексеевка,
  • №125/126 Киев-Константиновка
  • №10/9 Киев-Мариуполь,
  • №721/722 Київ-Харків,
  • №726/725 Київ-Харків,
  • №763/764 Київ-Одеса,
  • №711/712 Київ-Костянтинівка,
  • №740/739 Київ-Кривий Ріг.

Напомним ранее сообщалось, что "Укрзализныця" открыла продаж билетов на поезда Интерсити.


Укрзализныця билеты железная дорога транспорт поезд
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