Полупустые поезда и пассажиры в масках: "Укрзализныця" возобновляет работу после карантина

Возобновление железнодорожных перевозок планируется с 1 июня

Возобновление железнодорожных перевозок планируется с 1 июня

В рамках послабления карантина в Украине возобновит работу железнодорожное сообщение. Продажа билетов будет доступна только на 50% мест в поездах, а пассажиров обяжут быть в масках.