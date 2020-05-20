Кабмин продлил карантин еще на месяц
Кабинет министров Украины принял решение продлить в Украине карантин, но со смягчениями - так называемый "адаптивный карантин".
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.
По словам премьера, постановление о продлении карантина будет опубликовано завтра, поскольку его необходимо доработать.
Проектом предлагается установить с 22 мая 2020 по 22 июня на территории Украины карантин с учетом эпидемической ситуации в регионах. Это так называемый адаптивный карантин, о котором мы говорили", - заявил глава Минздрава Максим Степанов на заседании.
Предусмотрено 5 этапов смягчения карантинных ограничений, второй из которых начнется 22 мая.
С 22 мая разрешаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, разрешается работа гостиниц, проведение спортивных соревнований без зрителей и богослужений с прихожанами.
С 25 мая можно будет открыть метро и детские сады.
С 1 июня возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном и дальнем внутреннем сообщении, а также межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.
С 10 июня будет разрешено посещение ресторанов в помещениях; работа культурных учреждений, в том числе мероприятия с ограничением посетителей по площади помещения.
С 15 июня смогут возобновить работу аэропорты.
Карантин может быть отменен преждевременно в случае снижения количества заболеваний.
Напомним, Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода со всех этапов карантина.
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