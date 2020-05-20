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20 мая 2020, 15:39 18

Кабмин продлил карантин еще на месяц

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20 мая 2020, 15:39 18
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В стране будет действовать "адаптивный карантин"
Фото: из открытых источников
В стране будет действовать "адаптивный карантин"

Кабинет министров Украины принял решение продлить в Украине карантин, но со смягчениями - так называемый "адаптивный карантин".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

По словам премьера, постановление о продлении карантина будет опубликовано завтра, поскольку его необходимо доработать.

Проектом предлагается установить с 22 мая 2020 по 22 июня на территории Украины карантин с учетом эпидемической ситуации в регионах. Это так называемый адаптивный карантин, о котором мы говорили", - заявил глава Минздрава Максим Степанов на заседании.

Предусмотрено 5 этапов смягчения карантинных ограничений, второй из которых начнется 22 мая.

С 22 мая разрешаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, разрешается работа гостиниц, проведение спортивных соревнований без зрителей и богослужений с прихожанами.

С 25 мая можно будет открыть метро и детские сады.

С 1 июня возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном и дальнем внутреннем сообщении, а также межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

С 10 июня будет разрешено посещение ресторанов в помещениях; работа культурных учреждений, в том числе мероприятия с ограничением посетителей по площади помещения.

С 15 июня смогут возобновить работу аэропорты.

Карантин может быть отменен преждевременно в случае снижения количества заболеваний.

Напомним, Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода со всех этапов карантина.


Кабмин Украина карантин Денис Шмыгаль Максим Степанов
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