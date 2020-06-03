На заводе "Укроборонпрома" в Каменце-Подольском вспышка коронавирусной инфекции

Работники завода находятся в самоизоляции

Фото: из открытых источников

Работники завода находятся в самоизоляции

В Каменце-Подольском подтвердились новые случаи коронавируса – заболело 7 работников завода точной механики, который входит в состав государственного концерна "Укроборонпром". Ранее на этом предприятии было выявлено 30 больных Сovid-19.

Об этом в Facebook написал городской голова Михаил Симашкевич.

Семь новых случаев COVID зафиксировано на заводе точной механики", - проинформировал Симашкевич.

Накануне сообщалось, что на предприятии было протестировано 154 работника и выявлено 30 больных на коронавирус. Также есть информация и про одного больного, который является работником спорткомплекса "Эпицентр", хотя сейчас заведение не работает, инфицирован – на самоизоляции.

Еще один человек, который заболел, работает на "Преттель-Кабель", но еще с марта находится на самоизоляции.

От начала эпидемии в городе заболело на коронавирус 99 человек, выздоровел 25, на амбулаторном лечении - 47, госпитализировано - 27.

Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 3 июня обнаружили 24 823 случая коронавирусной инфекции, за последние сутки выявили 483 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.