На заводе "Укроборонпрома" в Каменце-Подольском вспышка коронавирусной инфекции
В Каменце-Подольском подтвердились новые случаи коронавируса – заболело 7 работников завода точной механики, который входит в состав государственного концерна "Укроборонпром". Ранее на этом предприятии было выявлено 30 больных Сovid-19.
Об этом в Facebook написал городской голова Михаил Симашкевич.
Семь новых случаев COVID зафиксировано на заводе точной механики", - проинформировал Симашкевич.
Накануне сообщалось, что на предприятии было протестировано 154 работника и выявлено 30 больных на коронавирус. Также есть информация и про одного больного, который является работником спорткомплекса "Эпицентр", хотя сейчас заведение не работает, инфицирован – на самоизоляции.
Еще один человек, который заболел, работает на "Преттель-Кабель", но еще с марта находится на самоизоляции.
От начала эпидемии в городе заболело на коронавирус 99 человек, выздоровел 25, на амбулаторном лечении - 47, госпитализировано - 27.
Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 3 июня обнаружили 24 823 случая коронавирусной инфекции, за последние сутки выявили 483 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.
- 14:13 03 июня Шмыгаль назвал новые требования МВФ для Украины
- 13:51 03 июня Помыли асфальт и покосили траву: в Хмельницкой области приготовились к приезду президента
- 13:47 03 июня В "Слуге народа" назначили руководителей областных ячеек
- 13:31 03 июня Суд признал незаконным решение Черновицкого облсовета о закрытии детского противотуберкулезного санатория
- 13:22 03 июня В Раде хотят увеличить штрафы за ПДД для пешеходов
- 12:51 03 июня Завербованный российским ФСБ начальник поезда "Ковель-Москва" избежал уголовной ответственности
- 21:54 02 июня Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:15 28 мая Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
- 12:00 27 мая "У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского
- 17:00 28 мая Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
- 13:00 01 июня Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
- 13:00 29 мая Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"