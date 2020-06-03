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03 июня 2020, 10:21 20

Украинцев попросили воздержаться от купания в Черном море

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03 июня 2020, 10:21 20
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Купаться запретили на всех городских пляжах Одессы
pixabay.com
Купаться запретили на всех городских пляжах Одессы

Власти Одессы попросили граждан временно не купаться в Черном море, поскольку вода не соответствует санитарно-микробиологическим нормам.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета, передает RegioNews.

"С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

В то же время в областном лабораторном центре сообщали, что за период 21-28 мая воды были отобраны в рекреационных зонах Белгород-Днестровского, Килийского, Татарбунарского районов, на пляжах Одессы, Лиманского и Овидиопольського районов. Несоответствие нормам зафиксировали лишь на всех городских пляжах Одессы.

Ранее сообщалось, что по информации Министерства здравоохранения пляжи откроют, поскольку исследования подтверждают то, что солнечное излучение и морская вода уничтожают коронавирус.


Одесса карантин вода инфекции пляж
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