Виновные будут наказаны: Аваков прокомментировал перестрелку в Броварах

Стрельба произошла из-за перераспределения рынка пассажирских перевозок в городе

Фото: МВД

Стрельба произошла из-за перераспределения рынка пассажирских перевозок в городе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в вечернем видеообращении пообещал, что все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает RegioNews.

В 7:15 утра в Броварах 67 человек устроили массовую драку между собой со стрельбой. 28 участников этой схватки уже задержаны, 22-м выдвинуты подозрения. Изъято 16 единиц оружия. Мы рассчитываем, что при поддержке Офиса Генерального прокурора завтра в судах им будет предъявлено безальтернативный арест, и эти люди надолго сядут в тюрьму", - сказал министр.

По словам министра, причиной стрельбы стал конфликт между двумя перевозчиками в Киевской области.

Между Броварами и Киевом ежедневно курсирует ряд маршрутных такси. Стоимость билета в среднем - 14 гривен. Это 600 тысяч гривен заработка в день, а за год - более 220 млн гривен. Этот рынок пассажирских перевозок делят между собой две группы: часть перевозок - легальна. Часть, которую осуществляют оба перевозчика - нет. Именно за эти средства для выяснения отношений между собой они наняли бандитов и "забили стрелку", как в 90-е, которая закончилась стрельбой в жилом массиве Броваров", - рассказал он.

Аваков добавил, что трое участников стрельбы с огнестрельными ранениями находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Полиция квалифицирует произошедшее как тяжкое преступление, совершенное группой лиц.

Он также прокомментировал недавнюю резонансное событие с пытками и изнасилованием девушки полицейскими в Кагарлыке. Министр внутренних дел пообещал, что Кагарлицкое подразделение полиции будет полностью расформировано, а наказание для полицейских, совершивших преступление, будет суровым.

Напомним, 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.

Как сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко, вероятной причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.

В Киевской области в связи с перестрелкой в ​​Броварах правоохранители ввели план-перехват, сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей.

По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В Житомирской области правоохранители перехватили пятерых участников утреннего происшествия.

Также в соцсетях появились фото спины мужчины, который принимал участие в перестрелке в Броварах и получил ранения.