Стрельба в Броварах: суд отправил под стражу четырех фигурантов события
Броварской городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога для четырех задержанных по делу о перестрелке, которая произошла 29 мая в городе Бровары.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.
В настоящее время 21 задержанному объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения - содержание под стражей.
Судовое заседание продолжается.
Напомним, 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.
Как сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко, вероятной причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.
В Киевской области в связи с перестрелкой в Броварах правоохранители ввели план-перехват, сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей.
По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
В Житомирской области правоохранители перехватили пятерых участников утреннего происшествия.
Также в соцсетях появились фото спины мужчины, который принимал участие в перестрелке в Броварах и получил ранения.
По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах, включая заказчиков.
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