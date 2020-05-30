Стрельба в Броварах: суд отправил под стражу четырех фигурантов события

Всего, на данный момент, задержаны 21 человек

Фото: Национальная полиция

Всего, на данный момент, задержаны 21 человек

Броварской городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога для четырех задержанных по делу о перестрелке, которая произошла 29 мая в городе Бровары.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

В настоящее время 21 задержанному объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании им меры пресечения - содержание под стражей.

Судовое заседание продолжается.

Напомним, 29 мая в г. Бровары (Киевская область) произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками. В связи с этим правоохранители провели массовые задержания.

Как сообщает мэр Броваров Игорь Сапожко, вероятной причиной перестрелки в Броварах стала напряженная ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.

В Киевской области в связи с перестрелкой в ​​Броварах правоохранители ввели план-перехват, сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей.

По факту стрельбы полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В Житомирской области правоохранители перехватили пятерых участников утреннего происшествия.

Также в соцсетях появились фото спины мужчины, который принимал участие в перестрелке в Броварах и получил ранения.

По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах, включая заказчиков.