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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
13 мая 2020, 13:32 19

Верховная Рада проголосовала за "антиколомойский" законопроект

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13 мая 2020, 13:32 19
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Его принятие необходимо для дальнейшего сотрудничества с МВФ
Фото: flickr
Его принятие необходимо для дальнейшего сотрудничества с МВФ

Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом проголосовала за законопроект о невозвращении банков бывшим владельцам, или так называемый "антиколомойский" законопроект.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания Верховной Рады, передает RegioNews.

Законопроект №2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" поддержали 270 народных депутатов.

Он является одним из условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ, и гарантирует неотвратимость вывода банков с рынка.

Если суд признает незаконным решение о выводе банка с рынка, это все равно не может быть основанием для его отмены.

Напомним, 7 апреля противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему более 16 тысяч правок.

Больше всего поправок подали бывший член фракции "Слуга народа" Антон Поляков и действующая "слуга" Ольга Василевская-Смаглюк.

16 апреля Верховная Рада Украины во втором чтении приняла проект закона №1043 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины, который сделает невозможным злоупотребление народными депутатами правом законодательной инициативы.

МВФ готов увеличить размер помощи Украине с $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроекты о невозврате Приватбанка его бывшим владельцам (так называемый "антиколомойський" закон) и о рынке земли.


Верховная Рада Приватбанк законопроект МВФ
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