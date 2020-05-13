Верховная Рада проголосовала за "антиколомойский" законопроект

Его принятие необходимо для дальнейшего сотрудничества с МВФ

Фото: flickr

Его принятие необходимо для дальнейшего сотрудничества с МВФ

Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом проголосовала за законопроект о невозвращении банков бывшим владельцам, или так называемый "антиколомойский" законопроект.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания Верховной Рады, передает RegioNews.

Законопроект №2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" поддержали 270 народных депутатов.

Он является одним из условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ, и гарантирует неотвратимость вывода банков с рынка.

Если суд признает незаконным решение о выводе банка с рынка, это все равно не может быть основанием для его отмены.

Напомним, 7 апреля противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему более 16 тысяч правок.

Больше всего поправок подали бывший член фракции "Слуга народа" Антон Поляков и действующая "слуга" Ольга Василевская-Смаглюк.

16 апреля Верховная Рада Украины во втором чтении приняла проект закона №1043 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины, который сделает невозможным злоупотребление народными депутатами правом законодательной инициативы.

МВФ готов увеличить размер помощи Украине с $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроекты о невозврате Приватбанка его бывшим владельцам (так называемый "антиколомойський" закон) и о рынке земли.