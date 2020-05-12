Шмыгаль уверен, что Украине дефолт не грозит

Украина собирается получить кредит в 5 миллиардов долларов от Международного валютного фонда

Кабмин

Украина собирается получить кредит в 5 миллиардов долларов от Международного валютного фонда

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что Украине больше не угрожает банкротство на фоне кризиса, вызванного коронавирусом.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Handelsblatt, передает RegioNews.

Я не вижу абсолютно никакой причины для неплатежеспособности Украины. Мы находимся на последнем этапе предоставления кредита в 5 миллиардов долларов от Международного валютного фонда (МВФ) сроком на 18 месяцев, - рассказал он.

По его словам, это особенно важно с точки зрения создания доверия к Украине, а также с точки зрения доверия принятия банковского закона. После его принятия парламентом "возвращение банка или компенсаций на миллиардные суммы предыдущему владельцу станет невозможным".

Также глава правительства прогнозирует, что Украина столкнется со снижением валового внутреннего продукта на 4,8% в 2020 году. Промышленное производство уже упало на 5,1% в первом квартале текущего года.

Напомним, Шмыгаль заявил, что карантин в стране официально до 22 мая, однако его будут продлевать и после этой даты, поскольку Украина еще находится на пике заболеваемости COVID-19.