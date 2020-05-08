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08 мая 2020, 15:09 4

"Антиколомойскому” закону дали зеленый свет

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08 мая 2020, 15:09 4
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Парламентский комитет утвердил правки к законопроекту
Фото: Facebook Верховна Рада України
Парламентский комитет утвердил правки к законопроекту

В Верховной Раде рассмотрели правки к законопроекту о банках и утвердили сокращенную таблицу. 

Об этом заявил глава счетной комиссии Ярослав Железняк, передает RegioNews.

На заседании парламенсткого комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики утвердили 5 технических правок и отклонили 11. Общее количество правок в сокращенной таблице составило 241.

Министр финансов Сергей Марченко присутствовал на комитете и призвал поддержать закон. Глава Минфина сообщил, что важность документа отдельно обсудили с представителями Международного валютного фонда. В МВФ заявили, что не будут рассматривать ни одну программу сотрудничества, пока Украина не поддержит закон. И то, что МВФ отказался от долгосрочной программы кредитования, требований доноров не смягчает, хотя по программе антикризисной помощи деньги получить даже легче.

Справка: Законопроект № 2571-д (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности) был зарегистрирован в парламенте в марте этого года. Документ должен заблокировать возможность возвращения банка, который был национализирован или обанкротился, его первоначальному владельцу. После первого чтения к законопроекту подали рекордное количество правок - 16 335. В связи с этим Верховная Рада приняла особую процедуру рассмотрения.

Напомним, на 13 мая назначено внеочередное заседание парламента, на котором будут рассматривать законопроект.

Тем временем Украина уже заложила в бюджет два транша помощи от МВФ.


банки закон Верховная Рада законопроект Коломойский Игорь
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