Рада приняла закон, который сделает невозможным бесконечное количество поправок

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла проект закона №1043 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины, который сделает невозможным злоупотребление народными депутатами правом законодательной инициативы

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Верховная Рада Украины во втором чтении приняла проект закона №1043 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины, который сделает невозможным злоупотребление народными депутатами правом законодательной инициативы

Об этом передает RegioNews.

За данный проект закона проголосовали 242 народных депутата.

Он призван исключить так называемый "поправочный спам", когда путем подачи тысяч поправок блокируется принятие того или иного законопроекта.

В частности, 16 тысяч поправок были поданы к проекту закона о невозвращении банков бывшим владельцам, или так называемого "антиколомойского" закона.

Таким образом, Регламент Верховной Рады будет дополнен еще одной статьей "Особая процедура рассмотрения законопроектив во втором чтении".

В случае, когда перед вторым чтением в законопроект было подано более 500 поправок, парламент может принимать решение о рассмотрении его по специальной процедуре.

Для этого депутаты должны собрать 150 подписей и проголосовать большинством голосов. После этого фракции могут подавать по 5 поправок, которые были отклонены в сессионном зале, внефракционные депутаты - по 1 поправке.

Напомним, 24 марта в парламенте зарегистрировали правительственный законопроект о невозвращении Приватбанка бывшим владельцам.

МВФ готов увеличить размер помощи Украине со $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроект о невозвращении Приватбанка его бывшим владельцам, или так называемый "антиколомойський закон".

Противники так называемого "антиколомойского" законопроекта подали к нему более 16 тысяч поправок, чтобы замедлить его рассмотрение.