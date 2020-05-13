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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
13 травня 2020, 13:32 24

Верховна Рада проголосувала за "антиколомойський" законопроєкт

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13 травня 2020, 13:32 24
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Його ухвалення необхідне для подальшої співпраці із МВФ
Фото: flickr
Його ухвалення необхідне для подальшої співпраці із МВФ

Верховна Рада України в другому читанні та в цілому проголосувала за законопроєкт про неповернення банків колишнім власникам, або так званий "антиколомойський" законопроєкт.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання Верховної Ради, передає RegioNews.

Законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" підтримали 270 народних депутатів.

Він є однією з умов для нової програми співпраці України з МВФ, та гарантує невідворотність виведення банків з ринку.

Якщо суд визнає незаконним рішення про виведення банку з ринку, це все одно не може бути підставою для його скасування.

Нагадаємо, 7 квітня противники так званого "антиколомойського" законопроекту подали до нього понад 16 тисяч правок.

Найбільше правок подали колишній член фракції "Слуга народу" Антон Поляков і діюча "слуга" Ольга Василевська-Смаглюк.

16 квітня Верховна Рада України у другому читанні прийняла проект закону №1043 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України, який унеможливить зловживання народними депутатами правом законодавчої ініціативи.

МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкти про неповернення Приватбанку його колишнім власникам (так званий "антиколомойський" закон) та про ринок землі.


Верховна Рада Приватбанк законопроєкт МВФ
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