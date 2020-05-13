Верховна Рада проголосувала за "антиколомойський" законопроєкт
Верховна Рада України в другому читанні та в цілому проголосувала за законопроєкт про неповернення банків колишнім власникам, або так званий "антиколомойський" законопроєкт.
Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання Верховної Ради, передає RegioNews.
Законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" підтримали 270 народних депутатів.
Він є однією з умов для нової програми співпраці України з МВФ, та гарантує невідворотність виведення банків з ринку.
Якщо суд визнає незаконним рішення про виведення банку з ринку, це все одно не може бути підставою для його скасування.
Нагадаємо, 7 квітня противники так званого "антиколомойського" законопроекту подали до нього понад 16 тисяч правок.
Найбільше правок подали колишній член фракції "Слуга народу" Антон Поляков і діюча "слуга" Ольга Василевська-Смаглюк.
16 квітня Верховна Рада України у другому читанні прийняла проект закону №1043 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України, який унеможливить зловживання народними депутатами правом законодавчої ініціативи.
МВФ готовий збільшити розмір допомоги Україні з $5,5 млрд до $8 млрд, якщо Верховна Рада проголосує за законопроєкти про неповернення Приватбанку його колишнім власникам (так званий "антиколомойський" закон) та про ринок землі.
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