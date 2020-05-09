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За прогулы оштрафуют 25 народных депутатов - Регламентный комитет ВР
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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
09 мая 2020, 10:59 2

За прогулы оштрафуют 25 народных депутатов - Регламентный комитет ВР

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09 мая 2020, 10:59 2
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Среди прогульщиков заседаний – Вадим Новинский, Вадим Рабинович и Петр Порошенко
Фото: vinbazar.com
Среди прогульщиков заседаний – Вадим Новинский, Вадим Рабинович и Петр Порошенко

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины на заседании принял решение рекомендовать спикеру Дмитрию Разумкову прекратить возмещение затрат, связанных с выполнением депутатских полномочий за апрель, 25 народным депутатам.

Об этом говорится в соответствующем решении Регламентного комитета ВР, пишет RegioNews.

Регламентный комитет Верховной Рады просит спикера Дмитрия Разумкова прекратить возмещение затрат, связанных с выполнением депутатских полномочий за апрель, 25 народным депутатам.

Комитет решил: обратиться к председателю Верховной Рады Разумкова Д.А. с представлением об издании распоряжения о прекращении возмещения расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий по апрель 2020 года, народным депутатам Украины, которые без уважительных причин не принимали непосредственного участия в более 50% заседаний комитетов", – указано в сообщении.

Кроме указанных выше Новинского, Рабиновича и Порошенко, в списке прогульщиков также фамилии Игоря Палицы, Рената Кузьмина, Сергея Шахова, Николая Княжицкого.

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нардепы Верховная Рада Петр Порошенко штраф Сергей Шахов Вадим Новинский Игорь Палица
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