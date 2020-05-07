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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
07 мая 2020, 21:43 2

Кабинет министров опубликовал постановление о продлении карантина до 22 мая

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07 мая 2020, 21:43 2
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Обязательными являются наличие средств индивидуальной защиты и соблюдение всех санитарных норм
Фото: flickr
Обязательными являются наличие средств индивидуальной защиты и соблюдение всех санитарных норм

Кабинет Министров Украины обнародовал постановление №343 от 4 мая, согласно которому, карантин в Украине продлен до 22 мая.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

Также Правительство разрешило индивидуальные тренировки, проведение учебно-тренировочных сборов спортсменов национальных сборных команд и проведение мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Разрешено торговое и бытовое обслуживание населения и работа музеев, деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов, оказание стоматологической помощи.

Условием этих смягчений является наличие средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических норм.

Напомним, 4 мая стало известно, что Кабинет министров продлил карантин до 22 мая, но решение могут пересмотреть с учетом того, как будет развивается пандемия в мире.

Ранее стало известно, что за время карантина количество заведений общественного питания сократилось на треть, а убытки сферы туризма составили около $1,5 млрд.


Кабмин карантин Денис Шмыгаль правительство
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