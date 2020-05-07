Кабинет министров опубликовал постановление о продлении карантина до 22 мая
Кабинет Министров Украины обнародовал постановление №343 от 4 мая, согласно которому, карантин в Украине продлен до 22 мая.
Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.
Также Правительство разрешило индивидуальные тренировки, проведение учебно-тренировочных сборов спортсменов национальных сборных команд и проведение мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Разрешено торговое и бытовое обслуживание населения и работа музеев, деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов, оказание стоматологической помощи.
Условием этих смягчений является наличие средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических норм.
Напомним, 4 мая стало известно, что Кабинет министров продлил карантин до 22 мая, но решение могут пересмотреть с учетом того, как будет развивается пандемия в мире.
Ранее стало известно, что за время карантина количество заведений общественного питания сократилось на треть, а убытки сферы туризма составили около $1,5 млрд.
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