Кабинет министров продлил карантин до 22 мая

При этом в правительстве пообещали поблажки

Фото: Facebook Кабінет Міністрів України

При этом в правительстве пообещали поблажки

Кабмин решил снова продлить карантин. Пока в правительстве возможной датой окончания считают 22 мая, но решение могут пересмотреть с учетом того, как развивается пандемия в мире.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По словам премьера, вот-вот должен начаться пиковый период заболеваемости коронавирусом. Именно поэтому правительство решило не снимать карантин. Но, тем не менее, ситуация под контролем. Украина приближается к так называемому плато - периоду, в течение которого не происходит рост заболеваемости. Именно поэтому в Кабинете Министров анонсировали ряд послаблений, которые вступят в силу с 11 мая.

Власть разрешит посещать парки, скверы и зоны отдыха. Возобновить работу смогут магазины промышленных товаров и объекты розничной торговли непродовольственными товарами, а также салоны красоты и парикмахерские, музеи и библиотеки. Летним площадкам кафе и ресторанов тоже обещают разрешить работать. Также в списке тех, кто сможет возобновить свою деятельность - стоматологи, нотариусы, аудиторы и адвокаты.

Шмыгаль уточнил, что при этом правительство будет требовать тщательного соблюдения противоэпидемических требований Министерства здравоохранения.

Тем временем в Офисе президента утверждают, что подготовка к выходу их карантина начнется уже на этой неделе.

Напомним, ранее стало известно, что за время карантина количество заведений общественного питания сократилось на треть, а убытки сферы туризма составили около $1,5 млрд.