Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ

Также президент поздравил его с новым ответственным вызовом

Фото: flickr

Также президент поздравил его с новым ответственным вызовом

Об этом говорится в Указе президента № 169/2020 "Вопрос Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ", передает RegioNews.

Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - сказал Зеленский.

Известно, что этим документом вносятся изменения в указы президента о единой государственной политике реформ в Украине, обеспечении деятельности Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ и положения о Национальном совете реформ.

Кроме того, этим же указом Зеленский назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.

После публикации указа назначение Саакашвили вступает в силу.

Напомним, 22 апреля стало известно, что украинского и грузинского политика, бывшего руководителя Одесской области Михеила Саакашвили могут назначить на должность вицепремьера по вопросам реформ в украинском правительстве.

Также украинцы в соцсетях как всегда, начали шутить с этого события.