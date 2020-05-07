17:04  07 мая
Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков
16:11  07 мая
В Одессу на самолете привезли раненных на Донбассе бойцов
15:01  07 мая
В Украине возобновили работу более 500 рынков
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
07 мая 2020, 21:18 3

Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ

Читайте також
українською мовою
07 мая 2020, 21:18 3
Читайте також українською мовою
Также президент поздравил его с новым ответственным вызовом
Фото: flickr
Также президент поздравил его с новым ответственным вызовом

7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил украинского и грузинского политика, бывшего руководителя Одесской области Михеила Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ.

Об этом говорится в Указе президента № 169/2020 "Вопрос Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ", передает RegioNews.

Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - сказал Зеленский.

Известно, что этим документом вносятся изменения в указы президента о единой государственной политике реформ в Украине, обеспечении деятельности Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ и положения о Национальном совете реформ.

Кроме того, этим же указом Зеленский назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.

После публикации указа назначение Саакашвили вступает в силу.

Напомним, 22 апреля стало известно, что украинского и грузинского политика, бывшего руководителя Одесской области Михеила Саакашвили могут назначить на должность вицепремьера по вопросам реформ в украинском правительстве.

Также украинцы в соцсетях как всегда, начали шутить с этого события.


Михаил Саакашвили Владимир Зеленский Кабмин реформа назначение
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кабмин утвердил планы формирования ОТО в четырех областях
07 мая 2020, 10:36
Зеленский пригрозил главам ОГА увольнением за задолженность перед врачами
06 мая 2020, 21:50
Зеленский ответил отказом на петицию об увольнении Ермака
06 мая 2020, 20:34
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
07 мая 2020, 22:01
В Харькове задержали голую женщину, которая с собой в пакете носила отрезанную голову
30 апреля 2020, 11:58
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
02 мая 2020, 16:47
"Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
06 мая 2020, 16:48
Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе
03 мая 2020, 12:08
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Владимир Дубровский
Кирилл Молчанов
Все блоги »
Битва за Киев: как одессит Гончаренко может испортить игру Кличко
07 мая 2020, 14:00
Кто будет в Харькове делать вакцину от коронавируса, и почему миллиона Зеленского не хватит
06 мая 2020, 12:00
Все публикации »
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Все видео »
Виталий Кличко
Городской голова Киева
Геннадий Кернес
Городской голова Харькова
Анатолий Бондаренко
Городской голова Черкасс
Все досье »