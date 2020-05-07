Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ
7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил украинского и грузинского политика, бывшего руководителя Одесской области Михеила Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ.
Об этом говорится в Указе президента № 169/2020 "Вопрос Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ", передает RegioNews.
Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - сказал Зеленский.
Известно, что этим документом вносятся изменения в указы президента о единой государственной политике реформ в Украине, обеспечении деятельности Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ и положения о Национальном совете реформ.
Кроме того, этим же указом Зеленский назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.
После публикации указа назначение Саакашвили вступает в силу.
Напомним, 22 апреля стало известно, что украинского и грузинского политика, бывшего руководителя Одесской области Михеила Саакашвили могут назначить на должность вицепремьера по вопросам реформ в украинском правительстве.
Также украинцы в соцсетях как всегда, начали шутить с этого события.
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