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28 апреля 2020, 20:06 7

Украинский туризм потеряет $1,5 млрд: Кабмин обещает помочь

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28 апреля 2020, 20:06 7
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Фото: pixabay.com
Правительство считает, что причина убытков - не только запреты, но и страх

Кабинет Министров заявил про подготовку законопроекта, который должен защитить туристические предприятия от массового банкротства.

Разработкой документа занималось Министерство культуры и информационной политики вместе с парламентским комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики, передає RegioNews.

В Кабмине подсчитали, что совокупные потери импорта и экспорта услуг составят примерно полтора миллиарда долларов. При этом основной удар на себя примет международное направление, тогда как туризм внутри страны имеет больший потенциал для восстановления.

Отметим, в подготовленном правительством законопроекте рассматривают возможность освободить туристическую сферу от уплаты НДС, налога на доход ЕСВ, земельного налога и налога на нежилую недвижимость. Кроме того, до конца года предлагают отменить туристический сбор и разработать систему субсидирования.

Напомним, в марте Украина закрыла границы и остановила международное сообщение. Президент Владимир Зеленский пообещал вернуть всех туристов домой.


коронавирус Кабмин карантин туризм
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