В Николаеве роженицу, которую лечили от коронавируса, с малышом выписали из роддома

Женщина вылечилась за два дня до родов

Фото: роддом №1

Женщина вылечилась за два дня до родов

В Николаеве из роддома №1 выписали роженицу с ребенком, которая во время беременности заболела коронавирусом.

Об этом говорится в сюжете ТСН, передает RegioNews.

Светлана из села Вороновка Вознесенского района, где обнаружили первых больных коронавирусом в области.

Женщина отмечает, что из дома выходила очень редко, однажды сходила в местный магазин, а после попала в больницу. В роддоме она провела 3 недели, и наконец с новорожденным вернется домой.

Главный врач Родильного дома №1 г.Николаева Евгений Волохов говорит, что Светлане повезло. Вирус у нее обнаружили на ранней стадии и ей сразу назначили лечение, которое длилось три недели. За два дня до родов Светлане сообщили, что анализы отрицательные, она здорова. Женщина родила мальчика - почти три с половиной килограмма. Назвали его Тимофеем.

К роженице пришел и мэр города Александр Сенкевич. После визита он поделился видео на своей странице в Facebook.

Сегодня посетил наш первый роддом, чтобы поблагодарить медицинским работникам за их труд в особых условиях. Также навестили роженицу из Вознесенского района, которая уже вылечилась от коронавирус и уже сегодня выписана из роддома. Уверен, что вместе, одной командой, мы обойдем эти кризисные времена с наименьшими потерями. Всем крепкого здоровья и семейного благополучия! Опубликовано Александром Сенкевичем Четверг, 7 мая 2020 г.

Счастливый отец говорит, что дома еще 4 детей. Вспоминает, как испугался, когда у жены обнаружили коронавирус. И до сих пор не понимает, где она подхватила болезнь. Потому что кроме нее, никто в семье не заболел.