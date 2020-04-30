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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
30 апреля 2020, 16:11 23

За период карантина закрыли треть предприятий общественного питания

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30 апреля 2020, 16:11 23
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Смогут ли они восстановить свою деятельность после карантина, пока не известно
Фото: flickr
Смогут ли они восстановить свою деятельность после карантина, пока не известно

Из более 30 тысяч предприятий в сфере общественного питания, которые работали в Украине в начале пандемии, 12 тысяч были ликвидированы как субъекты хозяйственной деятельности.

Об этом изданию "Интерфакс-Украина" сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Никита Потураев, передает RegioNews.

До карантина у нас было 30 тысяч заведений общественного питания в Украине: от маленького кафе или бара и к большому ресторану. 12 тысяч из этих 30 тысяч ликвидированы. Не закрылись на карантин, а ликвидировались как предприятия", - заявил Потураев.

По его мнению, около 40% субъектов отрасли может прекратить работу, и лишь часть из ликвидированных предприятий могут вернуться к своей деятельности после окончания карантина.

Возможно, кто-то из этих 12 тысяч ликвидированных предприятий вернется, но мы не знаем, сколько и это проблема", - уточнил он.

Напомним, в Ужгороде открываются заведения, которые в условиях карантина работать не могут, в супермаркетах не всегда меряют температуру, а в помещениях собирается большое количество людей.

Также городские власти столицы разработали план первого этапа выхода из карантина в Киеве, согласно которому планируют возобновить работу мелкого бизнеса и предприятий сферы обслуживания.


коронавирус Украина карантин бизнес кризис
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